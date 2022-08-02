美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）上的F-35B

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚將率團訪台，美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母，以及載有F-35B戰機的美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）都在南海邊緣，靠近台灣的海域執行任務。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網1日報導，五角大廈發言人說，它們是在執行例行任務，不願透露美軍保護美國第3號政治人物訪問亞太的細節。

然而，一位五角大廈高層官員說，航母戰鬥群和空軍聯隊已就位，準備作為應急選項。而北京周一暗示，要是裴洛西訪台，將會採取軍事反應。中國外交部發言人趙立堅強硬地表示：「如果裴洛西眾議長訪台，中方必將採取堅定應對和有力的反制措施，捍衛自身主權和領土完整。至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待。」

USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Higgins (DDG 76), and USS Antietam (CG 54), all part of Carrier Strike Group 5, conducted an archipelagic sea lane passage through the San Bernardino Strait this weekend.#Readiness #FreeandOpenIndoPacific #Lethality #PresenceMatters pic.twitter.com/IiFCuGkIa2 — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) August 1, 2022

而駐日本的「雷根」號航母打擊群在訪問新加坡，在南海執行任務後，周六穿越聖貝納迪諾海峽（San Bernadino Strait），到周一為止，還在菲律賓海。而駐加州的「的黎波里」號則滿載多達20架F-35B，就在沖繩南方海域。

而美國海軍陸戰隊官員上周五強調，艦上的F-35B並未因為彈射座椅的問題停飛。美國海、空和海軍陸戰隊F-35戰機的彈射逃生座椅元件因出現瑕疵，目前正在清查，並加以處理，而暫時停飛。

不過，美國海軍陸戰隊發言人赫南德茲（Jay Hernandez）說，目前他們的F-35B並未停飛，而海軍陸戰隊軍機上的彈射座椅如今有超過90%爆炸藥筒已完成檢查。