美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚將率團訪台，美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母，以及載有F-35B戰機的美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）都在南海邊緣，靠近台灣的海域執行任務。
據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網1日報導，五角大廈發言人說，它們是在執行例行任務，不願透露美軍保護美國第3號政治人物訪問亞太的細節。
然而，一位五角大廈高層官員說，航母戰鬥群和空軍聯隊已就位，準備作為應急選項。而北京周一暗示，要是裴洛西訪台，將會採取軍事反應。中國外交部發言人趙立堅強硬地表示：「如果裴洛西眾議長訪台，中方必將採取堅定應對和有力的反制措施，捍衛自身主權和領土完整。至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待。」
而駐日本的「雷根」號航母打擊群在訪問新加坡，在南海執行任務後，周六穿越聖貝納迪諾海峽（San Bernadino Strait），到周一為止，還在菲律賓海。而駐加州的「的黎波里」號則滿載多達20架F-35B，就在沖繩南方海域。
而美國海軍陸戰隊官員上周五強調，艦上的F-35B並未因為彈射座椅的問題停飛。美國海、空和海軍陸戰隊F-35戰機的彈射逃生座椅元件因出現瑕疵，目前正在清查，並加以處理，而暫時停飛。
不過，美國海軍陸戰隊發言人赫南德茲（Jay Hernandez）說，目前他們的F-35B並未停飛，而海軍陸戰隊軍機上的彈射座椅如今有超過90%爆炸藥筒已完成檢查。
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