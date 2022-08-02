前市議員翁美春協助爭取農用蓄水塔補助。（翁美春提供／陳淑娥台中傳真）

去年全台鬧乾旱造成農作物損失慘重，台中市多位果農向前市議員翁美春陳情，希望協助爭取農用蓄水塔補助。翁美春為此奔走近1年，終獲農田水利署同意，近日陸續施作23座，多位果農相當肯定說，「美春雖然沒做議員，仍照常為地方出力。」

豐原是全台柑橘重要產區，栽培面積約188公頃，主要以椪柑為大宗，其次為桶柑、茂谷柑、柳丁及砂糖橘等，去年遭逢大旱，當地東陽里大半果樹枝葉，逐漸乾枯。

林姓果農回憶，當時野溪乾枯、地下水位探底，苦無水源能為果樹解渴，束手無策，果園一片枯黃景象；種植柳丁的李姓果農說，去年乾旱枯死5成果樹，為分散分險，部分果園轉做咖啡，至少5年才能收成；另名林姓果農也是種植柑橘類果樹，因乾旱枯死大半而轉作芒果。

東陽里多位果農憂心氣候變遷，認為乾旱可能成為常態，去年向前市議員翁美春陳情，希望協助爭取農用蓄水塔補助，除備戰乾旱之年，也可儲水度過秋冬旱季。翁美春為此奔走將近1年，終獲農委會農田水利署同意補助。

東陽里農用水塔補助案今年6月起陸續裝設，預計8月底全數完工，計有23農民受惠。果農表示，農用蓄水塔有50、80及100噸規格，自費裝設需20至40萬元；感謝翁前議員爭取補助，自備7、9、10萬元，減輕他們的負擔，肯定翁是真正做事的人，雖然沒做議員，仍照常為地方出力。