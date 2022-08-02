年底大選，國民黨徵召埔里鎮民代表黃敏聰，參選埔里鎮長，選戰部署完成南投縣13鄉鎮市最後1塊拼圖；黃敏聰表示，埔里鎮再造需要勇氣和魄力，因此他義無反顧參選鎮長。

國民黨南投縣黨部，2日在埔里鎮黨部宣布將由埔里鎮民代表黃敏聰，參選第19屆埔里鎮長；縣黨部主委林儒彬，立委馬文君及許淑華，縣議會副議長潘一全、議員黃世芳、林芳伃、戴世詮、王彩雲等人都出席相挺。

黃敏聰指出，擔任鎮民代表3年多及義剪隊執行長時，努力監督鎮務並爭取權益，也聽到埔里人被忽視的聲音，就是人口逐年流失，年輕人因就業機會少而離鄉，埔里鎮逐漸失去台灣之心的地位。

因此，他認為埔里鎮要提高生活品質，未來將建設親子、寵物健康運動公園及室內運動中心；埔里的觀光景點多，要活化鯉魚潭舉辦燈會，打造埔里多日行的觀光產業鏈，創造更多消費人口與就業機會，留住觀光客更要留住人才。

除了鎮內再造，也要將鄰近鄉鎮一併納入規畫，黃敏聰認為埔里不只是埔里人的城鎮，更是仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉賴以為生的依靠，生活圈更是密不可分；他將與縣長提名人許淑華，一起從台灣的心臟埔里出發聯合競選，共同為埔里打造美麗的願景。

黃敏聰現任埔里鎮民代表、埔里鎮黨部委員會委員、南投縣理燙髮業美容業職業工會常務監事、埔里義剪隊召集人、埔里慈善會會員。