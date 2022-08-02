為協助市場及商圈活絡發展，高雄市政府經發局與青年局攜手合作，再度公告新一年度的補助計畫，只要是設籍高雄市年滿20歲以上、45歲以下青年，符合相關條件者都可申請進駐指定市場及商圈，審核通過可獲營業場所裝修或租金、數位服務方案費用等補助，其中商圈最高補助50萬、市場30萬，即日起受理申請至今年9月30日。

高市經發局表示，近期疫情趨緩、商機逐漸復甦，1日公告「青創進駐高雄商圈」、「市場青年創業」2項補助計畫，對象是設籍高雄市的20歲以上、45歲以下青年，其中進駐29處指定商圈限制非連鎖事業直營店，但若是風景區或是人潮眾多商業群聚點等潛力發展地區，也可提出專案申請補助。

至於市場進駐則要求申請人需為本市各公有零售市場或公有零售市場閒置場域活化計畫攤（鋪）位經營者，此外具稅籍登記且稅籍登記地點位於本市合法列管民有市場的攤（鋪）位經營者也能提出申請。

高市經發局指出，申請商圈補助計畫審核通過，可獲營業場所租金、裝修費、數位轉型方案行銷費（包含數位服務方案費用、上架電商費、網路行銷費用等），最高補助50萬元；另市場則是補助營業場所裝修費、數位服務方案費用與上架電商費用最高30萬元。

高市經發局長廖泰翔指出，去年經發局推出的商圈與市場青年創業補助計畫獲好評，申請青年對市府提供創業補助以大幅降低創業負擔表示感謝，為協助市場及商圈活化發展，持續吸引青年進駐，今年延續推動青創進駐商圈及市場補助計畫，補助青創店面租金、裝潢及數位行銷轉型等費用，採雙軌齊下、虛實整合助攻年輕人做成功頭家。

今年度的市場及商圈補助申請即日起至9月30日止，採郵寄或親送皆可，其中今年商圈加碼延長補助期間，裝潢修繕補助至2023年2月28日，營業場所租金及數位服務費則補助期間至2023年6月30日。(記者張雅雲/高雄報導)