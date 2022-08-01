國民黨議員認為，台中市每年補助營養午餐金額為六都最高，應把錢用在刀口上。（張廖乃綸提供／林欣儀台中傳真）

距離年底九合一選舉剩下不到4個月，社會福利相關補助問題備受重視，台中市議會1日進行專案報告，國中小學營養午餐是否該全面免費的問題引發關注，藍營議員認為，台中市每年補助金額為六都最高，應把錢用在刀口上，更支持中央全面補助；綠營則強調，萬物皆漲，許多家庭經濟受疫情衝擊，市府應全額補助。

副市長黃國榮表示，市府已注意到此問題，市長盧秀燕也請教育局研究預算調整問題，將再評估研議。

民進黨台中市長參選人蔡其昌日前拋出營養午餐全面免費的政見，引發議論，綠營議員王立任、楊典忠、鄭功進、江肇國認為，疫情衝擊經濟，許多家庭負擔重，且包括宜蘭、花蓮及彰化等9縣市都實施免費營養午餐，台中市既然可以補助老人健保費，為何不能以同等方式照顧未來主人翁。

民進黨議員陳淑華、林德宇、邱素貞、林祈烽及施志昌則說，台中市4年來總預算增加1500億元，若全面補助營養午餐，每年約增加21億，僅預算規模的6％，事在人為，市府不只顧長輩，也要顧未來。同黨的曾朝榮則提出，若市府有財政考量，可採分階段方式，先調高每人每餐補助至10元。

國民黨議員吳瓊華、張廖乃綸、張瀞分說，市府目前除補助每餐5元，也針對國中小學生補助午餐水果每周10元，1年補助經費11億2700萬；營養午餐補助屬全市性社會福利，中央本就規範應依法定標準、一致性補助，藉以抑制無限度加碼的問題。同為藍營的陳政顯、李中及楊正中認為，若營養午餐免費應比照班班有冷氣政策，由中央提案補助經費、全國一體適用。

教育局強調，考量今年物價飛漲，市府今年5月起提高營養午餐廠商獎勵金標準至每人每餐10元，因中市午餐補助經費已是六都最高，且涉及財源籌措，將再研議評估。