日系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，儘管看好宏達電在VR(虛擬實境)領域處於優異位置，但仍受限於規模問題，故將目標價由42元調升到65元、評等維持持有。

日系外資表示，受益於VR上升趨勢以及基本面的改善，預計市場將繼續看好宏達電，然而，宏達電第二季疲軟的業績也使對其盈利復甦的可見性產生擔憂，故維持持有評等，但目標價由42元調升到65元。

日系外資表示，宏達電第二季業績不佳，但利潤率有所改善，宏達電第二季營收10.1億元、季減9%、年減少25%，主要是由於其新智慧手機的延遲推出，但在更好的產品組合下，單季毛利率為39.2%，優於原先預估。

展望第三季，日系外資認為，有鑑於新智慧能手機Desire 22 Pro，以及對VR設備的需求不斷增長和更好的生態系統，預計宏達電第三季營收落在15億元，季成長49%、年成長12%，且單季毛利率將在第三季進一步回升到40.4%，然而，礙於規模問題，故預估宏達電第三季仍將每股虧損0.73元，但相較去年同期、第二季均進一步收斂。

日系外資認為，長期看好VR上升趨勢，但因規模問題，故收益恢復能見度受限。宏達電多年深耕VR，今年3月推出VIVERSE平台， 集成宏達電的解決方案，包括VIVE Arts、VIVE Sync和VIVEPORT，認為宏達電在業界處於有利位置，可以從VR中受益，預測宏達電的VR設備出貨量2022~2024年將增長到45~80萬台(2021年為40萬台)。在改善產品組合方面，預計宏達電將提供更好的利潤率，毛利率2022~2024年將提高至40.2%~42.7%(2019~2021年為20.3%~31.1%)。惟日系外資也說，由於規模問題，預計宏達電將繼續虧損，除非宏達電提供更具吸引力的VR設備或與其他互聯網以及科技公司結成戰略聯盟。