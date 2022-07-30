一名47歲呂姓男子，昨晚外出買衛生紙，順道到友人家中小喝兩杯，返家途中遇到警方攔檢，呂男加速飆車逃逸，一路違規躲警從五股經蘆洲逃到三重，警方動員15名警力追捕，最後呂男遭逮，被除依公共危險罪嫌移送法辦，還另開15張違規罰單，累計要繳4萬1800元，讓他直呼包衛生紙好貴。

警方調查，昨晚成州所員警於成州國小前發現呂男騎機車，臉色泛紅疑似酒駕，呂男見警欲上前攔查時便加速逃逸，警方尾隨在後並立即通報攔截圍捕，共計15名警力進行追捕。

貴到淌血！他酒駕買衛生紙跑給警察追，吃15張罰單噴飛4.1萬 。(戴志揚翻攝)

呂男一路加速，沿線經成蘆橋、三民路、長榮路、光華路、中正路、中山二路、中山一路至三重區三和路，距離約7.1公里，最後在三和路四段382巷前遭到攔停，經過呼氣酒測值為0.58 mg/L，全案依公共危險案移送新北地檢偵辦。

呂男供稱，他昨晚騎機車外出只是單純幫家裡購買衛生紙，但後來到五股和朋友喝啤酒，當時因下雨以為警察不會出門，而且離家近，想不到帶著衛生紙騎機車返家，竟真的遇到警察。

事後員警調閱沿途監視器佐證，針對他闖紅燈7次、逆向行駛2次、紅燈右轉3次、以及不符交通稽查逃逸、酒精濃度超過標準等違規，逐項共開15張交通罰單，至少罰款4萬1800元。