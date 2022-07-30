日幣不斷貶值創新低點，近來日本央行也表示將會繼續實施貨幣寬鬆政策，雖然讓進口成本飆升，損害零售商的利益，不過這時赴日置產，相對於台灣人來說是十分划算的。

由於日本相較於其他國家地區來說，不動產制度健全、出現買賣糾紛機率偏低，而且不需要永久居留權也能在日本購屋置產，現在隨著日幣貶值，有不少人搶進場。

日本房價上漲、日圓貶值 吸引台灣人赴日置產

根據信義房屋日本事業部統計，今年6月份總計有超過500組以上的客戶報名參加日本購屋說明會或諮詢，創下單月新增客戶數的新高，而今年上半年的來客量已超越過去兩年的年度總來客數，評估包括「日本房價持續上漲」、「日圓匯率維持低檔」等環境因素都是吸引國內投資人的主因。

台赴日置產偏好學校周邊、電梯大樓

信義房屋日本事業部專案經理張伉妏表示，以台灣人購屋習慣來說，在台灣買房會考量周圍生活機能、學區、交通、公設比等因素，而選擇赴日置產的台灣人，主要是因為兒女在日留學，看好日本不動產市場穩定上揚的趨勢，會選擇鄰近學校附近的物件，以靠近車站、有保全管理的「電梯大樓」物件最受喜愛，認為地點好又兼顧安全，與其租不如買，事後脫手或出租都是很好的投資。

信義房屋不動產株式會社深耕日本多年

據東日本不動產流通機構（東日本REINS）最新公布統計，2022年截至5月為止，東京23區中古大樓住宅平均每月成交量達1,300件以上，與2021年月均水準相當，每平方公尺單價較2021年上漲約7.5%，至於近兩年來的上漲幅度則有約20%，在房價持續穩定上漲的情況下交易量仍維持不墜，足見市場需求穩定，這也是吸引日本國內外投資人關注與進場的一大原因。

信義房屋不動產株式會社深耕日本多年，如今不只提供中古屋買賣服務，連代理銷售預售屋也有，甚至當地人也會找信義房屋服務，專業的服務累積不少好口碑。找信義日本買房，在台灣的服務團隊除了會事前會在台灣主動提供包括代理銷售證明、契約書、稅費、土地謄本、建築執照、重要事項說明書等相關文件外，當客戶來到日本後，服務同仁也會在陪同客戶看屋的過程中，一併分析日本房市狀況、法規、稅費規範、周圍環境介紹等給客戶了解，非常用心與貼心。

強大的售後服務 客戶永遠的貼心小管家

信義房屋日本事業部專案經理張伉妏提到，在日本房屋買賣市場裡，基本上當地房仲在完成物件買賣後，後續的服務就不再是他們該負責的，但由於大多數選擇日本置產投資的民眾，可能是兒女短暫留學、寒暑假才會赴日居住遊玩等， 信義房屋與當地日本房仲最大不同在於強大的「售後服務」。

正所謂人在他鄉，自己人總都要多照顧些，對信義房屋（不動產株式會社）來說，即便與客戶完成交易，同仁們仍會協助客戶在日本的後續租賃管理，比如說買房完要找搬家公司搬家、幫忙收信、巡視住家空屋狀況等，可以說在客戶脫手物件之前，同仁們的售後服務永不停止，堪稱是最佳貼心小管家。

信義房屋不動產株式會社在日本是合法登記成立的公司，成立已有10多年時間，在東京、大阪、台北都設有服務據點，領有國土交通大臣宅地建物取引業者免許證，而且信義日本在台灣也會定期舉辦日本購屋說明會，目前視訊連線看屋與簽約的運作已相當成熟，提供專業一條龍的服務，能讓客戶在日本購屋可以加倍輕鬆、更加倍安心。

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