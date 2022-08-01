台中市政府警察局烏日警分局為提升員警服勤技能及相關專業知識，強化第一線受（處）理案件員警在實務上遇到的法律學識問題，烏日警分局日前特聘台中地檢署主任檢察官張文傑進行法律實授課程，充實員警的法律知能，現場反應熱烈。

面對千變萬化的社會、複雜離奇的刑事案件，主任檢察官張文傑表示，調查案件流程中，從偵查與令狀聲請程序、證據蒐集、被告之權利與義務等每一個階段都須符合程序正義，透過案例分享並精闢分析解說，如何使案件能夠無程序瑕疵不影響兩造當事人權益，同時不讓員警陷於違法的桎梏，這堂內容豐富且實用的法律課程，讓與會人會受益良多。

烏日警分局長吳銘淵表示，相當感謝主任檢察官張文傑百忙之中，為員警傳授寶貴法律知識，提升執勤量能；課堂中與員警討論實務運作方式，導正第一線同仁執法瑕疵觀念，提升偵查細膩度，降低因為程序違法而造成的人權侵害，不因為程序違法而使犯罪者逍遙法外。