遏止傾倒廢棄物，雲林地檢署將雲林離島工業區列為國土保育重點區。（本報資料照片）

雲林縣離島工業區麥寮地區，5月底遭人傾倒上百公噸廢棄物，雲林地檢署28日表示最近有不肖人士，利用離島工業區進行道路開拓、整地工程，以合法掩護非法傾倒廢棄物，因此將把離島工業區列為國土保育重點區，邀集工業區、環保單位開會，共同規畫查緝、宣導等相關事宜，一旦發現不法，一定全力介入查緝。

離島工業區六輕隔離水道高灘地，因地處偏遠，已多次被傾倒廢棄物，今年5月31日又發現上百噸廢棄物，警方以車追人隔日即將犯嫌逮捕到案，經濟部工業局雲林離島工業區服務中心主任吳政展、六輕工業區管理部協理蔡建樑為避免類似案件再發生，前往雲林地檢署商討因應之道。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，「預防重於治療」，查辦傾倒廢棄物案必須未雨綢繆，先進行相關宣導，讓大家了解一旦傾倒廢棄物被發現，將予以重罰並追查相關法律責任，絕不寬待；若發現廢棄物，一定會動員檢、警、調、環保單位，全力介入調查揪出犯嫌，請不法分子不要心存僥倖。

吳文城說，目前離島工業區麥寮地區，正進行多起道路開拓、整地工程，有些外縣市砂石車試圖混水摸魚，偷偷將廢棄物運來麥寮傾倒，呼籲大家不要以身試法，離島工業區已陸續在各路口裝設監視錄影系統，警方、環保稽查人員、離島工業區服務中心人員也加強巡邏，傾倒廢棄物一定難逃法網。

吳政展指出，新虎尾溪、施厝寮大排匯流口的大片河口溼地，與麥寮區隔離水道相連，傍著後安海堤畔的是工業局管轄的30餘公頃高灘地，屢遭違法傾倒廢棄物，更曾被不肖業者以合法掩護非法，堆置來路不明土方，離島工業區服務中心因此尋求司法單位協助，共同保護國土免於被汙染。