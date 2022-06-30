市議員徐其萬2年來多次通報水務局清理，水務局將與養工處會勘評估設置科技執法。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區南崁溪下游右側，航翔路旁一條防汛道路，長期遭民眾隨意丟棄垃圾與廢棄物，在地人都傻眼直呼「簡直是小型垃圾場」。市議員徐其萬多次通報水務局清理，水務局定期巡查，近日發現又堆積廢棄物，將加強稽查頻率並設警示立牌，若揪出不肖人士可依《水利法》開罰。

徐其萬指出，自2020年起就發現該處堆有垃圾，2年來多次通報，但清理乾淨後又有不肖人士亂倒，近日發現一包包家庭垃圾和大型家具，甚至還有無牌照的車輛遭棄置，恐引發衛生與治安問題。去年原規畫道路管制，但地方反映該路段為重要道路應保留通行。他也呼籲，民眾應發揮公德心，愛護大家生活的環境。

對此，水務局河岸地工程管理科說明，該處屬河川區域，會定期派員巡查，豈料今年初才清過又變髒亂，其中還有較難處理的沙發、床墊與裝修木板等，研判非工業廢棄物。防汛道路原應禁止一般車輛出入，但若直接封路，恐與地方需求產生衝突，日後將與區公所、里長、鄰近業者等單位會勘，考量接管為一般道路，盼達雙贏成效。

河岸地工程管理科將加強稽查頻率，最快這個月設立警示立牌，且將和養工處會勘評估設置科技執法。若抓到民眾在河川區內隨意傾倒廢棄物，恐影響防汛車輛通行，可依《水利法》中其他妨礙河川防護行為開罰，可處2.5萬元以上、50萬元以下罰鍰。