雲科工廢棄物處理成吵架議題，經濟部8日表示，特定人士拿著1993年、近30年前就通過的環評文件中「焚化爐」字樣做文章，卻無視於近期經濟部不斷多次說明，該地要推動的是SRF廢棄物處理機制，竹篙鬥菜刀的行為相當惡質。

經濟部強調，面對惡意政治炒作，工業局除宣布撤回環評程序外，也進一步承諾，無論未來SRF推動與否，考量斗六地區人口稠密等因素，不在雲科工新設焚化爐或專燒爐。

另針對斗六市公所提出要求辦理第14次環差審查會議一事，經濟部也回應，第13次環差工業局已在7月6日撤案，也進一步承諾不設焚化爐，未來就會依環評法及相關程序辦理。若斗六市公所針對環差有相關意見，應在第13次審查會議時，出席會議或提交書面意見才符合正常行政程序。

經濟部再次重申，不可能只要產業卻不處理事業廢棄物。若是縣府不願與中央合作解決事業廢棄物問題，未來要新設產業園區時，依然要面對廢清法及環評會議上，對廢棄物處理量能的要求。

經濟部表示，產業發展可以繁榮地方、創造就業，但也必然要面對處理事業廢棄物的問題。在推動產業園區，爭取投資進駐時，也要同時考量事業廢棄物的妥善處理。這是經濟部與雲林縣府的共同責任，再次呼籲雲林縣府，應該與中央合作，共同面對現實解決問題。