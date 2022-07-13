近年各國旱象不斷，我國也面臨百年大旱，為了因應可能再度發生的旱象，經濟部南區水資源局及北區水資源局分別送出「台南海淡場」及「新竹海淡場」環評，並雙雙在今天通過環評大會。

台南海淡場位在台南市將軍區七股鹽田（青鯤鯓附近之公有地，面積約17公頃），主要工程包括海淡廠、取排水管線，並規劃採逆滲透法，或更節能方式製水，最大產水規模每日20萬立方公尺，最大取水量約每日55.4萬立方公尺，最大排放水量約每日35.4萬立方公尺；由於海淡場需要大量用電，因此也承諾夏月降載產水。

新竹海淡場則位於新竹漁港（南寮漁港南側之國有地，開發面積約10.115公頃），主要工程包括海淡廠、取排水設施，也規劃採逆滲透法，或更節能方式製水，最大產水量為每日10萬噸，預估每日取水量30.4萬噸，濃排水量為每日20.4萬噸。

新竹海淡場則承諾在每年用電較緊繃的6月至9月降載至每月150萬立方公尺，並配合台電公司緊急應變措施。

經濟部水利署代表表示，極端氣候頻率增加，近來美國、義大利等地也接連發生旱象，海水淡化廠不受氣候影響，能夠提升水資源韌性，經濟部提報新竹及台南海淡場，並皆有夏季降載措施，希望把環境影響降到最低。