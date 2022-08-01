來自捷克的女學生今天清晨騎機車要到鹿野高台看熱氣球，綁在後座的背包疑似鬆脫掉落，所幸被1對夫妻拾獲，送交瑞豐派出所，值班員警張君毅聯絡該女子領取，離去前還與員警開心合照，成就1件另類的國民外交。

台東關山警分局表示，該捷克女孩今天騎著機車，要到鹿野高台參加熱氣球活動，途經瑞豐村中山路時，綁在機車後方的背包，疑似鬆脫而掉落至路中，所幸被路過的熱心夫妻將背包撿起，並送至瑞豐派出所。

值班警員張君毅檢視背包，看到捷克籍女學生護照、皮包等相關證件，並在背包旁的標籤上，發現有註記手機號碼，便撥通電話，並且全程以英文跟女學生對話，告訴她「背包在警所，請以GPS導航至所內領取」。

約莫半小時，女學生開心進入所內，並以中文說「謝謝你」，順利將背包物歸原主！女學生在與員警歡喜合影後，繼續踏上在台東追球之旅。

關山警察分局表示，民眾拾獲物品，最好的方式就是立即就近送到警局或派出所，若是在公共空間拾獲物品，則應當場交給該公共空間的管理人員。拾金不昧除了可以依法請求報酬，也可避免自己因此而觸犯刑法上的侵占遺失物罪及負擔民法上的侵權行為損害賠償責任。