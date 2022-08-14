遭賓士男擦撞的自小客車起火燃燒，車上3人受傷。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

遭賓士男擦撞的自小客車起火燃燒，車體嚴重毀損。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

33歲簡姓男子昨晚酒後駕車上高速公路，行經國道3號台南新化段時，變換車道不慎擦撞前方1輛綠色自小客車，造成前車起火燃燒，車上3人輕傷送醫。國道員警處理車禍時，發現簡男身上有濃濃酒味，當場酒測，果然超標，今依涉公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

國道警方指出，該起事故發生在昨晚近11點左右，簡男駕駛黑色賓士於國三南下348.2公里路段中線車道，疑因變換車道不當，擦撞前方同樣開在中線車道的綠色轎車車尾，造成該車駕駛及後座2人頭部及手部多處擦挫傷，車子也起火燃燒，消防局到場滅火並將3人送醫治療，至於肇事的簡男則未受傷。

國道員警當場也對2輛車的駕駛進行酒測，但還沒測之前，就發現簡男身上有濃重酒味，一測，果真酒測值達每公升0.63毫克，另名駕駛酒測值為零。警方依涉公共危險罪嫌將簡男帶回偵辦，警詢後，今上午已移送台南地檢署偵辦。

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