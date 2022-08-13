桃園市蘆竹警分局於12日晚間11時許，2名員警巡邏發現路旁小客車飄出毒品菸味，從車上搜出高達總重高達380.11公克的毒品，且包裝花樣眾多，從卡通人物細菌人、海航王角色致知名品牌都有，立即將張姓男駕駛帶返所內調查，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

蘆竹分局表示，昨晚有2名南崁派出所員警巡邏經過新南路某處偏僻巷弄，突然聞到一陣淡淡的毒品煙味，仔細尋找竟發現味道是自1輛未熄火停放於路邊的小客車，員警立即上前盤查，駕駛搖下車窗露出小縫隙時，員警眼尖瞥見後座散落數個裝有白色粉末的夾鏈袋，馬上喝令駕駛下車，進一步搜查後發現車上藏有更多毒品，詳細盤點後總數量竟然高達88包，共計380.11公克重。

蘆竹分局說，員警進行初步檢驗後發現這批毒品屬於第2、第3級毒品，其中80包還是混合毒品，且外包裝花樣繁多，從卡通角色「細菌人」到知名品牌「LV」都有。涉嫌持有這批毒品的駕駛是31歲的張姓男子，分局調查完畢後除依違反毒品危害防制條例罪嫌，將其移送桃園地方檢察署偵辦外，也正持續向上追溯毒品來源，並加強轄內特種行業之臨檢及查察工作，以保護暑假期間青少年的安全。

蘆竹分局呼籲，毒品戕害健康甚鉅，切勿輕易嘗試；暑假期間，家長應多加關心注意家中少年，鼓勵其從事健康正當休閒活動，並注意交友情形，避免誤入歧途。

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