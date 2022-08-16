簡姓男子找傳播妹陪唱，掏1萬元慫恿傳播妹把啤酒喝完，卻暗中在酒中下藥，等對方不醒人事後，帶往摩鐵性侵，並拿走皮夾的2萬6700元現金，傳播妹醒來時已躺在摩鐵床上，床上有血跡，才知被劫財劫色，報警提告。台北地檢署依加重強制性交、竊盜等罪起訴簡男。

起訴指出，簡男去年3月23日凌晨2時許，與林姓友人到北市西門町某KTV唱歌，林男找來2名傳播妹陪唱助興，之後1名傳播妹先行離開，留下來的傳播妹則答應跟簡男去吃早餐。

簡男結帳後，要求傳播妹若把冰桶剩餘啤酒喝光，就在鐘點費外，另再給她1萬元，簡男趁傳播妹上廁所之際，偷偷在啤酒內下藥。

傳播妹把整桶啤酒喝完後，簡男支付1萬元以及鐘點費4700元，傳播妹走到KTV門口時，藥效發作，瞬間不醒人事。簡、林2男將她扛往附近摩鐵，林男另外開房休息，簡男則在房內性侵遭迷昏的傳播妹。

傳播妹一直睡到下午4時醒來，發現獨自躺在房內，床單有血跡，且放皮包內的現金2萬6700元不翼而飛，向警方報案。檢方調查時，簡男辯稱2人情同意合，沒有性侵，但檢方不採信，依法起訴。

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