因偽造有價證券案被判刑18年4月入獄服刑的男子簡兆熙，2018年向同舍房的墨西哥籍受刑人ISAIAS騙稱，可以利用新的DNA技術及律師幫他提再審，讓他透過友人匯錢給簡男的女兒，以此方式騙走16萬5000元，台灣高等法院駁回簡的上訴，依詐欺罪將簡男判刑7月定讞。

2018年簡男知悉ISAIAS因妨害性自主案件遭判刑4年確定，心有不甘，欲翻轉訴訟結果，但ISAIAS不諳我國訴訟救濟程序，並對其極為信任，簡向ISAIAS佯稱，有新的DNA技術可證明ISAIAS無罪，只要支付新臺幣30萬元，其會幫ISAIAS撰寫再審書狀交予律師審閱等翻案。

ISAIAS信以為真，由友人陸續匯款16萬5000元至到簡的女兒帳戶，後來ISAIAS向簡兆熙詢問其訴訟救濟辦理進度，簡兆熙卻聲稱其並未收到錢，無從幫忙，ISAIAS始知受騙。

一審桃園地方法院及二審高院審酌簡男正值壯年，不思以正當手段賺取財物，於另案服刑期間未潛心悔過，竟以上開話術詐騙告訴人，所為殊屬不該，告訴人遭詐騙之金額達16萬5千元，犯罪所生危害非輕，其犯後否認犯行，判刑7月確定。