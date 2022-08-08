股息收益大爆發，使兆豐金7月單月獲利暴衝。兆豐金控8日公告7月獲利，受惠於兆豐銀行大舉在7月份實現台股投資收益，使兆豐銀行單月獲利32.56億，因此推升兆豐金在7月份獲利38.31億，創下近7年以來的單月獲利最高紀錄，也使兆豐金今年前7月的累積獲利已達117.87億元。

根據兆豐金內部統計，包括兆豐金、銀行、產險、證券，7月份都有台股投資收益加持獲利，其中以兆豐銀行力道最猛，由於兆豐銀今年大舉擴充台股的短期投資，因此目前財務短投的台股持股水位已來到260億，是歷年最高水準，在7月份亦為兆豐銀帶來將近17億的台股股息收益，等於先前兆豐銀1個月的獲利。除此之外，台北101大樓亦在7月份配發股利，兆豐金控及銀行、產險都有獲配。

兆豐金由於7月受惠於股息配發收益，因此，已縮短了和去年同期152.3億元的獲利差距，雖然產險因為防疫險而提損近40億，但估計下半年仍有機會使獲利維持和去年平盤。