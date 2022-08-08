台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公布第二季財報，第二季合併營收54.62億元、年增28.85％，稅後純益9.19億元，年增34.55％；累計上半年合併營收106.47億元、年增27.37％，稅後純益17.87億元、年增20.99％，EPS達3.47元，合併保有資產達2,229億元、年增25.24％，上半年營收、稅後純益、EPS、保有資產皆刷新同期新高。

和潤總經理林彥良表示，以營運地區別來看，台灣、大陸地區累計獲利分別較去年成長22.83％，20.11％。台灣地區主要受惠於各項分期付款業務持續擴大發展及旗下子公司營運穩健，進而帶動獲利；大陸地區則是營業收入及認列業外稅務利益增加，推升獲利。

展望下半年，林彥良分析，新車市場銷售回溫，國內旅遊熱度持續及物流運輸需求穩定等正向影響因素下，分期租賃市場業務量可望延續活絡。

另，和潤也公告7月自結營收，單月合併營收19.67億元，創歷史單月為新高，連續兩個月站上19億元大關，年增37.85％；累計前七月合併營收126.14億元、年增28.90％。