東陽(1319)7月合併營收18.59億元，年成長26％，為5年來同期最高；前7月累計合併營收123.02億元，年成長18％。東陽表至，下半年積極備貨，以迎接旺季來臨。

東陽AM事業7月合併營收12.56億元，年成長16％，前7月累計合併營收87.01億元，年成長16％。OEM事業7月合併營收6.03億元，年成長53％，前7月累計合併營收36.01億元，年成長22％。

中國乘聯會統計7月乘用車廠商零售176.8萬輛，月減9％，年增17％。主要過往7、8月是汽車銷售相對淡季，而且6月又有先前積壓的訂單遞延釋放，7月呈現月減情況。7月供給將恢復常態，在各環節復工復產到位，並疊加政策刺激，大陸車市可望復甦，提升OEM供應鏈的動能。因應市場需求回穩增加，東陽加快生產與物流排程，滿足交貨需求，同步加快輕量化產品的開發進度，掌握新能源車市場利基。