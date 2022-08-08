可成（2474）8日公告第二季財報，匯兌收益挹注獲利32.65億元，佔獲利比重達93％，業外挹注每股稅後純益4.47元，合計可成第二季獲利35.13億元，寫六季最佳，每股盈餘達4.88元；累計可成今年上半年獲利55.7億元，每股稅後純益7.67元。

可成表示，相較去年缺料衝擊整體供應鏈及公司營收表現，物流/運流瓶頸以及通膨惡化為今年重要變數。俄烏戰事及中國封控干擾運流導致超額下單，尤其是終端品牌，近期庫存壓力浮現；高通膨則壓縮終端市場消費力，壓抑需求成長動能；可成觀察，第二季應為全年營運谷底，第三季可望加快出貨速度。

可成第二季在匯兌收益大補之下，第二季獲利重返成長，達35.13億元，其中因第二季新台幣對美元貶值約3.9％，可成大部分營收以外幣（美金及人民幣）計價，台幣貶值導致第二季匯兌收益達32.65億元，相當於業外獲利挹注每股盈餘4.47元。

受惠於業外匯兌收益，第二季稅後純益為35.13億元，季增70.7％、年增415.5％，每股稅後純益4.88元；然而「雙率」呈現年、季雙減；累計上半年稅後純益達55.7億元，年增74.3％，每股稅後純益7.67元。

可成表示，觀察各產業對2022下半年旺季看法漸趨謹慎，為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並予動態調整。整體而言，來自新領域/新產品/新客戶的貢獻，可望對公司營收/獲利有所挹注。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察地緣政治、疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。