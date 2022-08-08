IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)公布2022年7月自結合併營收117.79億元，較6月123.21億元新高小減4.4％、仍較去年同期91.18億元成長達29.18％，創同期新高、歷史第三高。累計前7月合併營收781.25億元，年增達42.12％，續創同期新高。

欣興第二季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利80.3億元，季增達41.71％、年增達3.39倍，每股盈餘（EPS）5.44元，連4季創高。上半年歸屬母公司稅後淨利達136.96億元、年增達2.41倍，每股盈餘達9.28元，已賺贏2021年全年、提前改寫歷史新高。

展望後市，欣興發言人沈再生日前法說時表示，由於近期市場變數仍多，預期第三季市況將與第二季相當，其中高密度連接板（HDI）受惠步入旺季，需求及稼動率可望轉強，惟仍須審慎觀察通膨、地緣衝突及庫存調整等因素影響，展望相對保守。

美系外資報告指出，調查顯示受客戶產品轉換影響，欣興7月營收成長可能暫緩，但更新、更複雜的產品將持續推動ABF載板含量成長，使營收自8月起重返成長軌道。同時，第三季的可用產能仍將增加，且第二季台灣受疫情影響，預期營運效率會有所回升。

美系外資認為，欣興管理階層過去對市況看法向來偏向保守，對於管理市場預期並非壞事，且透露產品持續轉向高階規格，並認為仍是長期趨勢，看好欣興第三、四季營收將持續成長、毛利率亦可望持續提升。

綜合外資近期出具報告，雖鑒於短期展望趨守而調降欣興目標價，但仍看好長期後市，9家外資中7家給予維持「買進」及「優於大盤」評等不變，2家給予「中立」及「持有」評等，目標價區間則自先前的170～450元修正為170～353元。