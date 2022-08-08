IC載板廠景碩(3189)公布2022年7月自結合併營收37.62億元，雖較6月39.1億元新高小減3.77％、降至近3月低點，仍較去年同期31.17億元成長達20.68％，創同期新高、歷史第三高。累計前7月合併營收252.3億元、年增達32.31％，續創同期新高。

景碩股價今年以來一路震盪走跌，7月28日除息4.5元後一度填息約11.11％，惟隨後再度走弱，4日下探118.5元的近14月低點，較年初高點240.5元腰斬。今（8）日開低挫跌3.16％後獲買盤敲進，翻紅小漲0.79％至127.5元，力拚守穩盤上。三大法人上周賣超878張。

景碩受惠ABF載板新產能開出、BT載板出貨增加、晶碩營收成長及產品組合優化，使第二季合併營收114.53億元，季增14.37％、年增達31.27％，歸屬母公司稅後淨利20.95億元，季增達37.03％、年增達近1.46倍，每股盈餘（EPS）4.65元，全數改寫新高。

累計景碩上半年財報，合併營收214.67億元、年增達34.58％。歸屬母公司稅後淨利36.25億元、年增達2.26倍，每股盈餘（EPS）8.04元，全數改寫同期新高，獲利表現已逼近去年全年的38.58億元、8.56元。

展望後市，隨著時序步入美系客戶新品備貨旺季，ABF載板持續供不應求，平均售價（ASP）持續看漲，以及晶碩隱形眼鏡同步進入客戶備貨旺季，景碩下半年營運持續看俏，法人看好第三季營運可望續揚、再創新高，力拚下半年營運逐季創高。

外資對景碩後市看法多空分歧，但普遍仍偏多看待，均維持既有評等不變，但目標價區間自160～340元下修至160～280元，主要基於擔憂宏觀不確定因素，消費電子及中國大陸智慧手機BT載板需求看疲，以及PC和伺服器等終端需求風險增溫等因素考量。

看多的美系外資認為景碩短期營收將持續強勁成長，看好智慧手機新機發表效益有助推升BT載板需求，下半年單季毛利率將優於第二季的37.1％。不過，記憶體、消費性電子、中國大陸智慧手機BT載板需求恐持續疲軟，為下半年BT需求下行風險。

鑒於ABF載板升級趨勢及毛利率預期調升，美系外資將景碩2022～2024年每股盈餘預期分別調升4％、3％、3％，維持「買進」評等、目標價自245元調升至250元。第二家美系外資則基於宏觀經濟不確定性，雖維持「買進」評等、但目標價自340元調降至280元。

第三家美系外資則保守看待，認為儘管股價本益比估值不高，但PC及伺服器等終端需求風險升溫，恐使景碩股價持續承壓，維持「中立」評等、目標價180元不變。

歐系外資雖看好ABF載板產品組合優化，將景碩明後2年毛利率預期分別調升2.5及1.4個百分點，但鑒於潛在的BT載板需求疲弱風險，將明後2年營收預期調降4％，獲利預期分別調升2％及調降1％，維持「中立」評等、目標價160元不變。