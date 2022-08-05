光罩(2338)董事會通過2022年第二季財報，雖受惠晶圓光罩需求暢旺，稼動率滿載及漲價效益帶動本業獲利連4高，惟因資本市場波動加劇，受認列業外金融資產帳面價值減損拖累，使第二季每股虧損反擴大至1.58元、再創新低，上半年每股虧損2.72元，亦創同期新低。

台灣光罩第二季合併營收19.94億元，季增16.8％、年增達33.66％，連5季創高。營業利益4.32億元，季增達1.06倍、年增達13倍，連4季改寫新高，使毛利率30.99％、營益率21.69％，雙創近16年高點，營運暢旺帶動本業獲利持續創高。

然而，由於資本市場波動加劇，台灣光罩持有的股票等金融資產價格下滑，受業外認列未實現帳面價值減損拖累，使歸屬母公司稅後虧損3.33億元、每股虧損1.58元，虧損幅度反較首季擴大36.13％，再創歷史新低，本業營運及整體獲利表現完全脫鉤。

累計台灣光罩上半年合併營收37.01億元、年增達33.73％，營業利益6.42億元、年增達5.21倍，毛利率27.59％、營益率17.35％分創近15年、近16年同期高。然而，受業外虧損拖累，歸屬母公司稅後虧損5.77億元、每股虧損2.72元，反雙創同期新低。

由於客戶需求持續暢旺，台灣光罩積極擴產因應、今年資本支出提高至36億元，並在7月26日召開股東臨時會，通過上限12.5萬張私募普通股發行案，洽談對象包括晶圓代工大廠，將用於充實營運資金、建全財務結構，擴建廠房及購置機器設備，希望最快年底可到位。

台灣光罩總經理陳立惇表示，半導體需求雖見降溫、晶圓代工產能鬆動，但產能釋出IC設計廠才能開案設計新晶片，反帶動晶圓光罩新案湧現，使公司下半年客戶需求不減反增、比上半年更好，配合新產能開出且價格可能續漲，看好下半年本業獲利可望逐季創高。

台灣光罩近年積極布局12吋晶圓光罩市場，陳立惇指出，12吋晶圓光罩上半年整體營收貢獻亦達18％，預期65及55奈米晶圓光罩今年可望貢獻營收達約1成，40奈米晶圓光罩預計明年上半年量產，28奈米晶圓光罩則預期2024年首季投產。