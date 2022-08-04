晶圓代工廠茂矽(2342)董事會決議配息0.5元，今（4）日以36.7元參考價除息交易。茂矽3日在績優題材下放量飆漲9.7％至39.6元、創逾1個月高點，終場收漲3.05％，今日開高上漲0.68％、填息達50％後賣壓出籠，翻黑挫跌2.72％至35.7元，呈現開高走低狀態。

茂矽股價6月初觸及46.6元波段高點後震盪拉回，7月中下探31.7元的13月低點，1個半月修正幅度達近32％，隨後止跌回升至35.8～39.6元區間盤整。三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超363張。

茂矽2022年第二季合併營收5.74億元，季增9.54％、年增達20.21％，創近10年高點，毛利率、營益率「雙升」至29.57％、17.9％，分創同期新高及次高，歸屬母公司稅後淨利1.68億元，季增達26.46％、年增達6.09倍，每股盈餘（EPS）1.08元，雙創近7季高點。

累計茂矽上半年合併營收10.99億元、年增達23.66％，毛利率28.76％、營益率16.69％，雙創近26年同期高點。配合業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、年增達3.48倍，創近12年同期高點，每股盈餘1.93元，則創近26年同期高點。

茂矽受惠車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）需求暢旺，國際IDM廠擴大釋單，在稼動率持續滿載及漲價效益顯現下，今年以來營運動能暢旺，第二季成長動能增溫。公司先前表示，目前整體訂單需求維持暢旺，第三季產能維持滿載。

茂矽指出，車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）為今年成長主動能，看好今年相關營收貢獻可望較去年的11～12％一舉突破20％。絕緣閘雙極電晶體（IGBT）目前營收貢獻約3％，近期因中國大陸太陽能逆變器需求大增而面臨缺貨，預期下半年售價可望調漲。