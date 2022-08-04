靶材大廠光洋科(1785)在加工處理的工繳業務需求暢旺，力抗貴金屬行情波動及昆山封城影響下，2022年第二季獲利持穩高檔、每股盈餘（EPS）0.62元。累計上半年稅後淨利7.35億元、年增達28.14％，每股盈餘（EPS）1.24元，分創近12年、近11年同期高點。

光洋科第二季合併營收69.6億元，季減8.83％、年減9.15％，為近2年低點。毛利率13.57％為近1年半高點，營益率6.03％，低於首季7.11％、優於去年同期5.35％。歸屬母公司稅後淨利3.65億元，季減1.32％、年增達17.14％，每股盈餘0.62元。

累計光洋科上半年合併營收145.96億元、年減2.88％，但營業利益9.62億元、年增達24.53％，登近12年同期高，毛利率13.36％、營益率6.59％分創近15年、近14年同期高。歸屬母公司稅後淨利7.35億元、年增達28.14％，每股盈餘1.24元，分創近12年、近11年同期高。

光洋科第二季營收下探近2年低點，主因貴金屬行情下跌及昆山2家子公司受封城影響，使貴金屬材料營收季減13.21％、年減14.12％。不過，毛利率較高的工繳業務暢旺，相關營收季增11.31％、年增14.66％，配合業外顯著轉盈挹注，使稅後淨利仍持穩高檔。

累計光洋科上半年貴金屬材料營收117.13億元、年減6.28％，但儲存及半導體產業需求暢旺，帶動工繳營收28.82億元、年增達13.93％，業務結構優化帶動本業獲利顯著提升，配合業外虧損減少18.62％，使稅後淨利成長達逾28％，表現遠優於營收的小幅衰退。

展望後市，雖然全球景氣受通膨影響，半導體產業雜音四起、陸續出現庫存修正，但半導體客戶工繳需求維持暢旺，光洋科對下半年營運仍審慎樂觀。法人預期，光洋科下半年營運可望持穩上半年水準、有機會優於上半年，帶動全年表現優於去年。