全球工業物聯網領導廠商研華(2395)公司周三舉行線上法人說明會，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，下半年干擾因素可望降低，先前累積的訂單達交機會高，整體營運穩健成長。第三季營收挑戰新高水位，毛利率、營業利潤率可望雙雙走揚，今年度營收雙位數成長仍有信心。

研華2022年上半年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，年對年分別成長20%及36%，上半年營業毛利率回升至38.4%，受惠於毛利率穩健提升及營業槓桿效益，營益率優於歷史水準，合併稅後淨利為50.3億元(淨利率15.3%)，上半年每股稅後盈餘達6.49元。

研華上半年事業部個別營運表現，上半年整體而言皆較去年成長，各事業群表現方面，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長62%及47%，ACG為智慧醫療設備及北美DMS等大型專案出貨增溫，SIoT受惠於新興市場智慧醫療專案及歐系客戶智慧城市專案出貨增溫。嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及物聯雲事業群(Cloud-IoT Group，CIoT)亦有不錯的表現，年成長逾兩成，EIoT是受智慧醫療設備、工廠自動化、博弈等業績帶動，CIoT也受主要市場之網安及5G商轉需求強勁所帶動。

研華今年第二季庫存金額與周轉天數較上季略降，在庫存方面，研華第二季之存貨周轉天數達125天，已較上季略降，但仍處於歷史相對高點。營運部門已進行庫存水位管控與風險物料的去化，目標於2022年底，將存貨周轉天數回降至100天水位，讓庫存結構回歸疫情前水平。

基於當前營運狀況與平均匯率29.8的假設，研華預期第三季的營運展望，單季營業收入將落在5.90-6.10億美元(新台幣177.03-183.03億元)，約季增10.90%-11.32%、年增15.09%-15.68%，挑戰新高水位，毛利率增至37.5%-39.5%區間，營業利潤率也升至17.5%-19.0%區間。並評估，研華前三季營收約年增16-18%，年初經營團隊預計今年度可雙位數成長，雖然景氣等不確定因素下，雙位數成長仍有信心。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望2022下半年，儘管通膨與景氣放緩等不確定因素猶在，各主要市場仍積極推動淨零與能源轉型，帶動工廠智能化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長。隨著產能佈建到位與缺料改善，下半年干擾因素可望降低，先前累積的訂單達交機會高，整體營運穩健成長。