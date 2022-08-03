超微（AMD）第二季營收獲利強勁，但第三季展望意外疲弱。此外，其數據中心晶片業務雖仍強勁增長，但公司下修對個人電腦（PC）市場的展望。受此打擊，超微周二盤後股價大跌近7%，為92.40美元。

●財報與展望

超微第二季營收年增70%，為65.5億美元，略高於分析師預估的 65.3億美元，並再創歷史新高。

經調整後毛利率升至54%。

調整後每股盈餘為1.05美元，優於分析師預估的1.03美元。

該公司預估本季營收67億美元加減2億美元（相當於年增約55%），分析師預估為68.2億美元。

超微將其全年營收預測從263億美元擴大至介於260億～266億美元，分析師預估為261.8億美元。

●事業群表現

用戶端部門（包括桌機、筆電處理器與晶片組）第二季營收年增25%，為21.52億美元，主要受Ryzen行動處理器銷售帶動。

遊戲部門（包括獨立顯卡、半客製遊戲機晶片）營收年增32%，為16.55億美元。

數據中心部門（包括伺服器和數據中心處理器、Pensando和賽靈思數據中心產品）營收年增83%，為14.86億美元。

內嵌式部門（納入賽靈思內嵌式產品）營收年增2,228%，為12.57億美元。

●法說會

超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，在公司強大的執行力及擴大產品組合帶動下，超微營收連續第8季創下新高。她並表示，在與客戶的互動中發現雲端業務仍然強勁，超微將繼續增加新的雲端運算實例（instance）。我們認為這個情況將持續到今年下半年。蘇姿丰表示，超微的數據中心事業仍持續擴大市占版圖。

不過，超微仍然面臨PC市場放緩。蘇姿丰表示，超微已調整對今年PC市場的展望，從先前預估的高個位數百分比跌幅下修至跌15% 左右。她並表示超微將把重心放在高階PC市場。

TECHnalysis Research首席分析師Bob O'Donnell表示，在英特爾經歷了意外充滿挑戰的季度後，許多人便緊盯超微的表現，總體而言，這些數字是穩健的，問題是市場想要更好的展望，但顯然超微認為未來市場充滿挑戰。

YipitData研究部門主管Nathaniel Harmon表示，超微持續從英特爾手中搶下數據中心和雲端運算市占。自2019年第一季以來，英特爾每季的市占都下滑1～2個百分點。