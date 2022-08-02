全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）宣布推出，LEGEND系列最高規格固態硬碟LEGEND 960。LEGEND 960擁有每秒7,400／6,800MB的連續讀寫效能，能安裝在較輕薄的主機中，且針對3D動畫、遊戲開發、虛擬視覺化等高複雜性設計跑出優異效能，並提供高達4TB的大容量，能安裝在PS5主機中，作為最佳的遊戲擴充碟。

LEGEND創作者系列具備高中低階的存儲方案，在面對Web 3.0世代的創作宇宙，將成為消費者最理想的儲存方案。

近年移動創作與生活漸漸合而為一，高效能、高續航力成為首要考量。LEGEND 960採用新世代傳輸介面PCIe 4.0，符合NVMe 1.4標準，連續讀寫速度可達每秒7,400／6,800MB，較一般PCIe 3.0固態硬碟傳輸速度提升4倍，並可完全向下相容PCIe 3.0平台。

面對創作過程密集的隨機讀寫，LEGEND 960提供750K/630K IOPS的讀寫速度，提高創作過程多工處理的效率，也極適合安裝在Intel Evo認證筆電等輕薄筆電上，搭配Intel和AMD最新平台發揮優異效能。