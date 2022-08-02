虛擬創作趨勢雄起，創作者對效能升級的需求又提高一層，全球記憶體品牌廠ADATA威剛(3260)放上創作者金字塔頂端最後一塊拼圖，推出LEGEND系列最高規格固態硬碟LEGEND 960。LEGEND 960擁有每秒7400/6800MB的連續讀寫效能，能安裝在較輕薄的主機中，且針對3D動畫、遊戲開發、虛擬視覺化等高複雜性設計跑出優異效能，並提供高達4TB的大容量，能安裝在PS5主機中，作為最佳的遊戲擴充碟。

LEGEND創作者系列具備高中低階的存儲方案，在面對Web 3.0世代的創作宇宙，將成為消費者最理想的儲存方案。

近年移動創作與生活漸漸合而為一，高效能、高續航力成為首要考量。LEGEND 960採用新世代傳輸介面PCIe 4.0，符合NVMe 1.4標準，連續讀寫速度可達每秒7400/6800MB，較一般PCIe 3.0固態硬碟傳輸速度提升4倍，並可完全向下相容PCIe 3.0平台；面對創作過程密集的隨機讀寫，LEGEND 960提供750K/630K IOPS的讀寫速度，提高創作過程多工處理的效率，也極適合安裝在Intel Evo認證筆電等輕薄筆電上，搭配Intel和AMD最新平台發揮優異效能。

LEGEND 960使用PCIe Gen4 x4傳輸介面，超過7GB/s的讀寫效能，更擁有高達4TB的容量，並具備質感設計散熱片有效降低作業溫度，完美符合PS5對擴充硬碟的規格要求，可安裝於PS5中作為備份遊戲，解決PS5主機預設容量不足的問題。

LEGEND 960搭載SLC快取演算法和DRAM Cache Buffer，在系統載入和資料緩存，擁有獨特優勢。系列固態硬碟皆具備LDPC(Low Density Parity Check Code，低密度機奇偶檢查碼)錯誤校正機制，與AES 256-bit高階加密技術，確保資料傳輸的準確度以及安全性，讓智財權不被輕易攔截。