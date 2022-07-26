隨著高效能運算HPC(High Performance Computing)時代的崛起、各式嚴苛的工業級應用、各類平台的電力負載、發熱量同步攀升，導致工業產品散熱需求大增，十銓(4967)工業產品推出業界首創將行動裝置使用的VC(Vapor Chamber)液冷散熱技術使用於工業級固態硬碟，根據高速PCIe M.2固態硬碟的高速傳輸及觀察發熱模式，重新設計VC液冷管，並結合VC液冷散熱技術應用在PCIe M.2固態硬碟上，在嚴峻多變的工業環境中，可使PCIe M.2固態硬碟發揮極致的散熱效能，持續維持高速運作狀態。

十銓工業級VC液冷散熱M.2固態硬碟N74V-M80，運用十銓獨家液冷專利散熱技術(台灣新型專利：M626519)，透過VC液冷均溫管的特殊導流設計，將冷卻液抽至PCIe M.2固態硬碟控制器發熱區，再搭配氣液相變使熱量傳導到經過空氣對流設計的鋁鰭片結構，強化散熱效能。N74V-M80結合吸熱、傳導、散熱3大功能，有效傳遞及調節熱能，並透過十銓工控T.R.U.S.T.五大技術的熱管理專利技術(Temperature)，確保PCIe M.2固態硬碟產品於寬溫－40度C(－40度F)到85度C(185度F)環境中，仍保持絕佳的傳輸效能。此外，十銓N74V-M80產品採用TLC Flash及PCIe Gen3x4介面，同時支援NVMe1.3標準，每秒寫入/讀取速度高達3400/2500 MB/s，適用於無機構干涉問題之工業級HPC裝置，可同時滿足高速運算、節能及散熱需求。

N74V-M80固態硬碟配備VC液冷散熱模組於85度C的環境溫度測試下，相較一般無散熱片的固態硬碟相比，更能保持高效的資料寫入能力，並延緩掉速機制，可有效縮短75%的資料寫入時間，大幅提升資料讀寫效率與穩定性，延長產品使用壽命，提供客戶更可靠及耐用的工業級固態硬碟。十銓持續創新研發，開拓更多元的散熱技術，使客戶能夠輕鬆的面對高溫的嚴苛環境，改善散熱問題，提升儲存效能。未來將持續因應環境的變化以及市場需求，打造最值得信賴的工業儲存解決方案。