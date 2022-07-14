十銓(4967)旗下電競品牌T-FORCE於今年推出全球首款同時解決CPU及SSD雙熱源的ARGB一體式水冷散熱系統，讓PCIe Gen5 SSD能維持在最佳的工作溫度，達到長時間穩定的高速運作，消費者可完整體驗SSD新紀元的高效儲存性能。面對消費性儲存產品的快速發展，今年將是從PCIe Gen4 SSD正式進入PCIe Gen5 SSD新世代的元年，因應PCIe Gen5 SSD在高速傳輸效能下所產生的高溫反應。

自2000年代開始，隨著消費市場對儲存裝置的讀寫速度要求日益提升，固態硬碟(SSD)逐漸開始大量取代機械硬碟(HDD)，SATA介面的SSD成為市場上的升級首選。伴隨巨量資料所驅動的高速儲存需求及傳輸技術的普及，PCIe成為現今高速傳輸的標準介面，近幾年從PCIe Gen3 SSD高達3500MB/s的傳輸速度，演進至PCIe Gen4 SSD的7000MB/s，到如今PCIe Gen5 SSD高於1.2萬MB/s的讀寫速度規格，在各世代SSD傳輸速度的倍數成長下，功率瓦數也將隨之提升，進而導致SSD的工作溫度提高，當SSD在面對高速傳輸下不斷攀升的工作溫度時，將會啟動自動降速的保護機制以避免高溫造成元件損壞。以PCIe Gen4 SSD 7000MB/s約12W的功耗數值下，控制器溫度可高達110度以上，可預期在PCIe Gen5 SSD高於1.2萬MB/s的速度下擁有14W以上功耗數值時，控制器溫度將會急遽抬升，因此，為追求SSD能長時間穩定的高速運作，十銓致力帶來最佳散熱解決方案，能將SSD有效將其控制在最佳工作溫度。

十銓為提供消費者最合適的散熱方案，多年來依照不同裝機環境及散熱材質特性，開發了各式散熱解決方案，也榮獲多項專利肯定，例如石墨烯銅箔散熱片和鋁鰭片式散熱片，在迎接今年PCIe Gen5 SSD的新世代，十銓推出業界首創同時解決CPU及SSD雙熱源的ARGB一體式水冷散熱系統，為全球消費者提供最適散熱方案選擇，攜手邁入SSD儲存方案的下一個效能巔峰。