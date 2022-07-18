帥氣的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近期換新髮型，剪掉先前能夠修飾臉型的瀏海，並且刮掉鬍子，不過新造型一公開馬上引來大批網友毒舌批評，許多人大酸他像極了好萊塢巨星金凱瑞（Jim Carrey）在經典電影「阿呆與阿瓜」中的小瓜呆造型。
綜合《多倫多太陽報》（Toronto Sun）、福斯新聞網（Fox News）報導，帥氣的50歲加拿大總理杜魯道15日前往魁北克省（Quebec）參加兒童嘉年華活動時，一併亮相自己的新造型，原來炎炎夏日下，杜魯道剪掉了原本能修飾臉型的長瀏海，也刮掉了鬍子，整個人變得非常清爽。
不過可能太過輕爽了，新造型立即引來大批網友毒舌回應，像極了好萊塢巨星金凱瑞在1994年經典電影「阿呆與阿瓜」（Dumb & Dumber）中的瓜呆造型。
網友們立即拼貼杜魯道新造型與金凱瑞的對比照片，一名網友說：「我喜歡金凱瑞在加拿大推特上流行，因為杜魯道剪了新髮型，大家都在說像阿呆與阿瓜裡的金凱瑞。」另一名網友回覆：「難怪我還在想，為什麼阿呆與阿瓜、還有金凱瑞又紅了。」
另外有網友打趣道：「等等…阿呆與阿瓜裡的金凱瑞什麼時候變成總理了。」也有網友笑他：「連理髮師都討厭你。」
網友們也刻意將電影中金凱瑞的角色換上杜魯道的臉，惡整意味十足。
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