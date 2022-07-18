Justin Trudeau spent some of his afternoon today out on a hike with school kids. He also answered a bunch of science questions from the kids and threw a quick pitch in for his 2 billion tree planting plan.



He also chopped all his hair off #cdnpoli pic.twitter.com/SLBFbGR78N — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) July 15, 2022

帥氣的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近期換新髮型，剪掉先前能夠修飾臉型的瀏海，並且刮掉鬍子，不過新造型一公開馬上引來大批網友毒舌批評，許多人大酸他像極了好萊塢巨星金凱瑞（Jim Carrey）在經典電影「阿呆與阿瓜」中的小瓜呆造型。

You could just feel the energy in the air at Scarborough’s Junior Carnival today! We were there to celebrate the Caribbean cultures that reflect our country’s diversity – and recognize the youth who are the future of the @GoTOCarnival. Have a fantastic festival, everyone! pic.twitter.com/LHHlX1jAPO — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 16, 2022

綜合《多倫多太陽報》（Toronto Sun）、福斯新聞網（Fox News）報導，帥氣的50歲加拿大總理杜魯道15日前往魁北克省（Quebec）參加兒童嘉年華活動時，一併亮相自己的新造型，原來炎炎夏日下，杜魯道剪掉了原本能修飾臉型的長瀏海，也刮掉了鬍子，整個人變得非常清爽。

Justin Trudeau’s new haircut draws comparison to Jim Carrey’s 'Dumb and Dumber' look https://t.co/VnrTuBtKbZ — Fox News (@FoxNews) July 17, 2022

不過可能太過輕爽了，新造型立即引來大批網友毒舌回應，像極了好萊塢巨星金凱瑞在1994年經典電影「阿呆與阿瓜」（Dumb & Dumber）中的瓜呆造型。

I like how Jim Carrey is trending on Twitter Canada because Justin Trudeau got a haircut and folks are saying it looks like Jim’s character from Dumb and Dumber, but yet they’re spelling his name incorrectly (“Carey”). pic.twitter.com/RPrlzjPCRV — Josh McConnell (@joshmcconnell) July 16, 2022

網友們立即拼貼杜魯道新造型與金凱瑞的對比照片，一名網友說：「我喜歡金凱瑞在加拿大推特上流行，因為杜魯道剪了新髮型，大家都在說像阿呆與阿瓜裡的金凱瑞。」另一名網友回覆：「難怪我還在想，為什麼阿呆與阿瓜、還有金凱瑞又紅了。」

Wait… when did Jim Carey from Dumb and Dumber become PM 🤣🤣🤣. That haircut writes its own jokes. — AJH (@1_2_question) July 16, 2022

另外有網友打趣道：「等等…阿呆與阿瓜裡的金凱瑞什麼時候變成總理了。」也有網友笑他：「連理髮師都討厭你。」

網友們也刻意將電影中金凱瑞的角色換上杜魯道的臉，惡整意味十足。