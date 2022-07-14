全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛(3260)攜手旗下電競效能品牌XPG，於威剛元宇宙首站－虛擬宇宙「MERAVERSE」開放「ADATA 21歲慶生活動專區」即獲熱烈迴響，宣布沉浸式線上虛擬展即日起磅礡登場。

威剛科技針對「創作者」與「電競玩家」打造主題展區，民眾可於展區中一睹威剛與XPG領先業界的DDR5記憶體模組、固態硬碟與高效能電競全系列新品，感受威剛科技深化的創新實力；威剛更推出業界創舉，於網站加入AVG(Adventure Game，冒險遊戲)類型遊戲，為民眾打造沉浸式互動體驗，消費者與玩家們探索新產品的同時，更能同時體驗遊戲破關快感，再祭出百萬精采大獎，期為消費者激盪全新觀展體驗。

威剛運用目前最夯的「元宇宙」技術與概念，結合虛擬與現實世界，以720度自由走動的沉浸式線上虛擬展「MERAVERSE」，提供消費者最新視角與體驗，此深化的創新實力；威剛更推出業界創舉，於網站加入AVG(Adventure Game，冒險遊戲)類型遊戲，為民眾打造沉浸式互動體驗，次則透過3D產品體驗，讓消費者可跨越時間和空間的限制，體驗新品零時差，包括滿足創作者與超頻玩家，可流暢多工的ADATA ACE 6400 DDR5記憶體、次世代極速效能可達每秒1.4萬MB並搭載專利散熱系統的XPG Gen5 SSD，以及榮獲國際紅點設計大獎肯定與全球知名媒體獎項的XPG人體工學ALPHA系列電競滑鼠。

威剛以消費者體驗為出發點，為持續帶給消費者更耳目一新的線上虛擬展，特將MERAVERSE加入電競遊戲元素-AVG，讓消費者與玩家們探索新品的同時，更能享受遊戲的破關快感，展現威剛引領創新、定義未來的的品牌價值。

XPG本著引領各領域的潮流，在本次線上展區分為「XTREME GAMING (極限電競空間)」、「XTREME MODDING(極效組裝空間)」、「XTREME STYLE (個性化的電競角落)」三區，展出一系列XPG最新推出的電競與電腦零組件產品，多元極限風格陪玩家一同沉浸體驗戰遊快感與超越勝利。

元宇宙世代的超時空戰場，正等待王者降臨。XPG Gen5固態硬碟，採用次世代PCIe Gen5 x4超速介面，相容NVMe 2.0標準，連續讀寫效能飆出每秒14GB/12GB的極限領域；此外，獨家專利開發的鰭片散熱系統，使系統穩定運作維持巔峰效能。XPG SLAYER RGB DDR5電競記憶體，以三角浮凸造型融合RGB絢麗光效傳達極限效能的品牌精神，並結合鏡面與霧面兩種反差材質，打造出精品級工藝質感，同時榮獲德國紅點及日本GOOD Design設計獎肯定，並以其高達7000MT/s效能征服玩家渴望。XPG CASTER系列DDR5電競記憶體，將RGB與鈦灰塗裝完美融合，創造極具科技感的叛克之眼；傳輸速率從6400MT/s開始，並提供高達7000MT/s的超高速版本，讓玩家們沉浸在DDR5的極速體感之中。XPG DDR5系列皆內建On-die ECC功能以及PMIC電源管理晶片，可為頂尖性能的電競電腦提供更穩定可靠的運作環境。

沒有記憶體就沒有元宇宙！威剛打造頂級記憶體產品ACE創作者系列，分別推出DDR5 6400MT/s和DDR4 3600MT/s兩款速度規格。ACE 6400 DDR5內建On-die ECC的功能以及加入PMIC電源管理晶片，可自行修正記憶體顆粒內部資料存取時產生的錯誤，在4K/8K影像編輯、3D建模渲染或動畫大作展現其創作的強大優勢，同時支援Intel XMP一鍵超頻，ACE 3600 DDR4在平面設計或影像編輯等多工作業都能游刃有餘。系列產品皆嚴選低延遲晶片，免設定且無須增加電壓，隨插即可擁有優於一般電競平台的效能，提供玩家和熱血創作者順暢不卡頓的使用體驗。

面對Web 3.0的虛擬世代，威剛持續深化創作宇宙的全面性儲存方案。LEGEND 960和LEGEND 850皆採用PCIe 4.0傳輸介面，連續讀寫速度分別達每秒7400/6800MB與5000/4500MB，較一般PCIe 3.0固態硬碟傳輸速度提升3-4倍，最大容量亦達到4TB、2TB，充分滿足存儲需求；此外，兩款固態硬碟皆可安裝於PS5遊戲機中，作為遊戲硬碟備份，並支援Intel和AMD最新平台。