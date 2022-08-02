澳洲央行周二宣布升息50個基點，為該行連續第4個月升息，亦為連續第3次會議升息2碼，此決議符合市場普遍預期。值得注意的是，澳洲央行雖然認為通膨可能比先前所預期的更為炙熱，但也預期經濟成長力道可能放緩，因此對未來的升息動向提出了較為和緩的指引。

澳洲央行在8月會後宣布其現金利率提高50個基點，至1.85%，並表示委員會將盡一切之必要，以確保通膨回落到央行設定的目標。

自5月會議以來，該央行已經升息175個基點，創下1990年代初以來最急劇的政策緊縮。

澳洲央行5月升息25基點，6月和7月均升息50個基點。

不過，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在會後最新提出的政策前景，似乎轉而較傾向於「視情況而定」。他表示，決策委員會預期未來幾個月在貨幣環境正常化的過程中將採取更多舉措，但這並不是在一條預設的道路上。

由於洛威此前曾一再重申澳洲央行決策委員會希望將利率提高到至少2.5%的中性水準，因此其今天發表的言論被市場解讀為轉向「鴿派」的信號。

市場縮減了對利率最終會升多高的押注，澳元下跌0.6%，報0.6977美元，澳洲3年期公債期貨上漲10個跳動點（tick），報97.270點。

根據換匯市場走勢，投資人已經下修對澳洲央行的升息預測，從現金利率最高將升至3.41%調降至3.30%左右。

洛威亦提出澳洲央行最新的經濟和通膨預測，預估消費者物價年通膨率最高將升至約7.75%，此前預估最高將升至7%。

澳洲第二季總體消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲6.1%，創21年新高。

此外，澳洲央行下修今明兩年的經濟成長預測，將2022年國內生產毛額（GDP）增長預測從4.2%下修為3.25%，將2023年成長預測從 2.0%下修為1.75%，並預估2024年GDP仍將成長1.75%。