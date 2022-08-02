風力渦輪機製造商西門子歌美颯(Siemens Gamesa)周二進一步下調今年獲利預期，並且維持在負數區間；該公司聲稱市場狀況富挑戰性，並且由於零組件故障維修和地緣政治緊張，導致成本上揚，影響獲利率。

該公司表示，即使計入出售資產帶來的資本利得影響，全年的核心獲利率將為-5.5%。

西門子歌美颯此前曾表示，今年核心獲利率希望保持在-4%。

該公司表示，第三季陸上風場的零組件故障和維修，耗資1.13億歐元，占公司營收4.6%。

另外周一的消息指出，據兩名知情人士透露，西門子歌美颯正考慮裁員2.5萬人，約為該公司員工總數的9%。該消息尚未獲得公司證實

西門子歌美颯目前舉步維艱，新的陸上渦輪機的開發和交貨出現延誤，促使控股股東西門子能源(Siemens Energy)發起了40.5億歐元(約42億美元)的收購，以收購其剩餘尚未擁有的3分之1股份。