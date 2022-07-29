周五公布的初值資料顯示，歐元區第二季經濟出現季增，擊敗了外界對於經濟放緩的擔憂；西班牙、義大利、法國的表現優於預期。

歐盟統計局估計第二季GDP季增0.7%，年增4.0%，表現優於預期。

該數據在數周後可能會進行修改，但該數據也顯現出歐元區經濟在面對高通膨和烏克蘭戰爭挑戰下，仍能表現出韌性。

路透調查經濟學家的預測為季增0.2%，年增3.4%。

德國的成長表現略微遜於預期；法國則季增0.5%，義大利成長1.0%，西班牙成長1.1%，三個國家表現都優於預期。

歐盟統計局周五同時公布另一份經濟數據，歐元區七月的通膨再次創下歷史新高，從六月的8.6%上升到七月的8.9%；七月的表現遠高於8.6%的預期。

能源價格高漲仍是通膨的主要原因，但加工食品和服務價格也大幅上揚，表明通膨正變得更加廣泛。

剔除波動較大的食品和燃料價格之後，核心通膨從六月的4.6%上升到5.0%；再剔除酒類和菸草、更加狹窄通膨率，則從3.7%升到4.0%。