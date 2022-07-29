彩色影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974） 今（29）公布半年報，雖然上半年營收走弱，僅達到20.57億元，較去年同期的20.87億元下滑1.42％，但受惠於匯兌挹注及產能補助款挹注，獲利卻逆勢上揚，經結算，今年上半年歸屬於母公司淨利飆高至2.95億元，換算EPS為4.07元，表現優於去年上半年的2.98元，並寫下歷年同期新高，達去年全年獲利69％，惟換算上半年毛利率僅16.96％，仍較去年同期的17.25％，下滑0.29個百分點。

其中第二季合併營收約10.45億元，季增3％，營業毛利約1.94億元，季增26％。亞泰表示，主要是受到整體營運效率提升，帶動毛利率增長所致；營業利益約1.34億元，季增率28％；稅後淨利約1.7億元，季增36％，主係營業毛利增長，人民幣兌美金貶值產生匯兌收益，以及客戶對產能的補助款，換算第二季EPS達2.34元。

亞泰規劃進行緬甸、東莞擴廠案，已在4月初全數完成，合計年產能已達3,800萬套，如營運效益拉升，預期今年總產能可達4,000萬套，亞泰影像去年資本支出1.89億元，在重要投資已相繼投入下，預估今年資本支出將大幅縮減，僅餘近5,000萬元，將用以進行自動化，在新產能陸續報到下，下半年營運應有撐。

惟展望第三季，在變數仍多下，亞泰仍保守以對，強調受疫情、供應鏈因素、俄烏戰爭、通膨等不確定性影響，公司會持續謹慎應對。