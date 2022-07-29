豐興(2015)周五召開線上法說會，由行政部協理暨發言人成德懿、營業處經理莊文哲共同主持，豐興第二季每股稅後盈餘1.56元，較第一季1.51元成長、卻較去年同期1.76元下滑。上半年EPS達3.06元，仍較去年同期的2.92元成長5%。歐美需求急凍，目前全球各大廠啟動減產來恢復熱絡程度，最糟狀況落在第三季，隨後可望逐月回穩。公司預估第三季毛利率成長空間不大。

豐興第二季營業收入108.58億元，季增9%、年增11%；營業毛利11.79億元，季減9%、年減15%；毛利率11%，季減2.2個百分點、年減3.3個百分點；營業利益9.50億元，季減11%、年減18%；營業外收入大增，季增53%、年增27%，主要是台灣鋼聯權益法認列比較多；稅前淨利10.79億元，季減6%、年減14%；本期淨利9.05億元，季增3%、年減11%；綜合淨利總額2.67億元，季減73%、年減83%；每股稅後盈餘1.56元，較第一季1.51元成長、卻較去年同期1.76元下滑。

豐興上半年營業收入208.06億元，年增17%；營業毛利24.75億元，年增2%；毛利率12%，年減1.8個百分點；營業利益20.12億元，年增2%；稅前淨利22.25億元，年增6%；本期淨利17.82億元，年增5%；綜合淨利總額12.73億元，年減50%；每股稅後盈餘3.06元，較去年同期的2.92元成長5%。

豐興第二季產品銷售淨額，型鋼20.36億元，季減7%、年減3%；條線37.01億元，季增20%、年增2%；鋼筋51.08億元，季增10%、年增26%。上半年型鋼42.17億元，年增9%；條線67.99億元，年增7%；鋼筋97.69億元，年增31%。

豐興第二季銷售組合，型鋼占19%、條線占34%、鋼筋占47%，內銷占90%、外銷占10%。上半年銷售組合，型鋼占20%、條線占33%、鋼筋占47%，內銷占90%、外銷占10%。

豐興第二季產品銷售量，型鋼7.6萬噸，季減12%、年減17%；條線1.23萬噸，季增14%、年減10%；鋼筋2.36萬噸，季增5%、年增1%；總計4.36萬噸，季增4%、年減6%。上半年型鋼1.63萬噸，年減9%；條線2.31萬噸，年減9%；鋼筋4.62萬噸，年增3%；總計8.57萬噸，年減3%。

俄烏戰爭衝擊全球鋼材需求，根據世界鋼鐵協會最新預測，2022年全球鋼鐵需求成長下修到0.4%，較原先預測成長2.2%相差1.8%。莊文哲表示，指標國家GDP成長率下修，對國際鋼鐵需求都有不利影響，整個市況受國際影響的外銷產品，連動國際需求比較大的就是條線部分，豐興受影響最大還是棒線相關，型鋼受行情走，除非基建影響，不然影響不算太大。而通膨居高不下，大陸鋼鐵PMI指數36.2，創下疫情前2020年2月以來低點，甚至是金融海嘯新低點，鋼鐵環境確實嚴峻一點，減緩狀況就是減產，大陸、日本、韓國、台灣都在展開或呼籲減產動作，大陸日均產量減少14%，第三季減產狀況恐怕擴大，但需靠供應端減少，來穩定鋼市。

鋼價下跌，需求急凍，鋼廠做產能減少因應，大陸供應占一半，若大陸持續減產，可望讓價格反彈，而近日出現反彈，但後續仍需持續觀察。而大陸鋼市金九銀十的九月、十月旺季，減產和旺季效應可望令價格回穩，而止跌回穩時間點，評估目前短期下跌還是會有，位居國際鋼價成本邊緣，跌勢應該會趨緩。而依照歷史事件的金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰等，目前歐美地區需求急凍，減產半年預估跑不到，讓減產恢復熱絡程度，但最糟狀況應該是第三季，隨後逐月回穩，甚至市場、政府有安撫市場機制，仍可望縮短時程。

下游庫存狀況，莊文哲說明，以豐興三大產品來看，鋼筋隨著原料走，且為內需型，並未受國際影響，型鋼因原物料下跌會影響出貨量，但客戶庫存也不會過高，鋼筋、型鋼都算正常，而出貨量取決落底訊號跟需求。而棒線最終下游在國際，是歐美受國際景氣影響最重的產品，客戶為螺絲、螺帽、汽機車等，客戶接單受到困擾，條線下游客戶需求下降較為明顯，對鋼廠需求保守，而庫存並非相當高，是因為減少採購的積極性而保守。

成德懿提到，豐興對鋼聯一直持續增加持股，持股比率已超過23%，此舉為長期布局。關於毛利率，夏季用電的製造費用會上升，鋼價成本下降狀況也不見得會調升毛利率，需看產品調整狀況，預估第三季毛利率成長空間不大。