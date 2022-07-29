雖然美股隔夜收高，美股期貨周五也齊揚，然市場對中國成長新一波的擔憂，壓垮了美企優異獲利的提振。恆指和內地A股明顯疲弱。

周五香港恆生指數全日持續下滑，最多跌572點，收盤跌466.17點或2.26%，為20156.51點。國企股(H股)跌197.10點或2.78%，為6885.48點。

經濟學家目前關注中國是否已經獲正要步入衰退。投資人也關注一項議題，即中國共產黨周四舉行的一場高層會議，會後中國官媒並沒有提到2022年GDP成長目標，而僅提及今年經濟盡量取得最好的成果。分析師認為全年成長5.5%的目標越來越難實現。

阿里巴巴跌6.1%，美團跌11.7%。外電報導，杭州市場監管單位就低價惡性競爭問題，約談了外賣平台美團和阿里旗下的餓了麼。阿里市值目前跌破2兆港元，股價創六月以來新低。

受此影響，科技指數跌4.86%，騰訊大跌4.4%，京東健康跌9%，快手跌7%，嗶哩嗶哩跌6%。

內房股持續在低檔下跌。

內需和消費性股集體下挫，九毛九跌6.5%，呷哺呷哺跌5%，泡泡瑪特跌6%，