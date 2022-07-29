歐股周五早盤上揚，並很可能成為近4個月以來首次的月度上升；奢侈品公司強勁的企業財報表現，掩蓋了全球經濟衰退的擔憂。市場也關注周五稍晚公布的歐元區GDP和通膨數據。

周五泛歐Stoxx 600指數早市上漲3.35點或0.77%，為436.12點，指數走在連三漲的路徑，並有可能成為字2020年11月以來最佳的單月表現。

基準指數本周至今上漲2.3%。周四最新公布的數據顯示，美國上季GDP萎縮，投資人藉此寄望聯準會未來能減緩升息腳步。聯準會在周三一口氣升息3碼。

奢侈品股獲得愛馬仕上漲6.7%的提振而上揚；愛馬仕表示，歐洲和美國市場的強勁成長，以及中國在第二季末的反彈，讓公司業績明顯上揚。

LVMH也受激勵上揚1.4%，為歐股Stoxx 600指數的上漲提供最大助力。

法國巴黎銀行升3.4%；該行因壞帳提列減少，第二季獲利優於預期。