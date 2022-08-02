澳盛銀行與調查公司Roy Morgan在2日，公布彼此合作完成最新調查，上周消費者信心指數上升2.1％至84.1點，為連續三周上升，主要是汽油價格下跌，減輕家庭財務壓力而增加消費信心。

調查顯示消費信心持續上升，正是燃料價格在同期持續下降。上周民眾的通膨預期下跌0.5個百分點至5.5％創5月底以來新低。四周移動均線下跌0.1個百分點至5.8％。

在消費者信心指數裡的5大分項指數，有4項在上周都走高。其中「財務現況指數」上升0.5％，「財務未來情況指數」上升5.3％，「經濟現況指數」上升1％，「經濟未來情況指數」上升3.6％。只有「購買重大家用品時機指數」下跌1.5％。

澳盛的澳洲經濟部主管David Plank說，儘管澳洲第二季通膨率年增6.1％創2001年第二季以來最大增幅，但消費者信心仍持續回升。

他強調「購買重大家用品時機指數」下跌，可能跟房市持續疲弱和家庭財務壓力等因素有關。雖然過去三周的消費者信心指數連續上升，但指數仍處相當低水準，顯示民眾對澳洲央行持續升息仍然相當敏感。

該消費者信心指數自1990年以來平均每月水準為112.2點。