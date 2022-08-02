繼創下兩年來最大單月漲幅後，周一華爾街股市震盪收黑，三大指數均結束連漲三天的升勢，投資人觀望這波反彈的續航力，以及原油價格大跌，埃克森美孚等能源股下挫，抵消了波音的大漲。

美股主要指數全日在漲跌之間拉鋸，經歷最近的強彈之後，部分投資人變得更加謹慎。聯準會一再重申將繼續升息以抑制通膨並降低需求，投資人和分析師擔心央行激進的舉措可能推升失業率並削弱經濟。

今年以來聯準會已經升息2.25個百分點，並強調之後的升息力道取決於在未來的數據。

優於預期的美國製造業數據給市場信心帶來些許提振，超微（AMD ）和輝達（Nvidia）等晶片股由跌轉升。該報告亦顯示價格回落，在通膨高漲之際帶來好消息。

美國主要晶片股普遍上漲，費半指數逆勢收高，但台積電、日月光和聯電ADR下跌。

★主要指數

道瓊指數跌46.73點或0.14%，收32,798.40點。

標普500指數跌11.66點或0.28%，收4,118.63點。

那斯達克指數跌21.71點或0.18%，收12,368.98點。

費城半導體指數上漲11.18點或0.38%，收2,978.32點。

★消息

在美國參眾兩院接力通過晶片法後，拜登總統料將在本周簽署完成立法，給美國半導體股帶來提振。

媒體報導，儘管北京當局警告中方不會坐視不管，但美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）仍將於周二（8月2日）飛抵台灣，並在周三與台灣總統蔡英文及立法院高層會面。

ISM美國7月製造業指數為52.8，較6月的53小幅回落，並創下2020年6月以來最疲弱的擴張，但優於市場預估的52。另一項調查顯示，美國7月製造業採購經理人指數（PMI）終值為52.2，較6月終值52.7放緩，且不如市場預期的52.3。

投資人對經濟疲態感到擔憂，周一美國10年期公債殖利率進一步走跌，尾盤下跌6.1個基點，報2.59%，跌破2.6%大關。

周一紐約9月期油大跌4.8%，收在每桶93.89美元。布蘭特10月期油下挫3.79%，收在每桶100.03美元。

美國各交易所成交量總計為103億股，而20日均量為108億股。

美國周五公布非農就業報告，市場將從中尋找有關聯準會下一步會如何對抗通膨的線索。