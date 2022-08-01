美國聯準會連續第二次升息75個基點，並在會議中表示美國經濟仍未陷入衰退，市場持續消化衡量各式影響因子，全球股市漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周包括美國與亞洲不含日本股市皆迎來資金淨流入，其中美股單周淨流入約94.6億美元，為全球股市中動能最強勁者。

台股掛牌的美股ETF，今天收盤表現以富邦美國特別股(00717)、元大US高息特別股(00771)表現最佳，均創近4個月收盤新高價。股市多頭，特別股也會跟著走多頭，只是漲幅會比普通股小。此外，特別股的配息、資產清算，都會優先於普通股。特別股具有股票、債券的雙重優勢、波動度相對較低。

安聯投信表示，聯準會上周正式升息75個基點使聯邦基準利率來到2.25%至2.5%間，但幅度符合市場預期，市場普遍鴿派解讀，加上主席鮑爾表示美國經濟並未陷入衰退，聯準會也會在將來放慢升息步伐、激勵美股表現，四大指數上周全數收紅、量價齊揚；回顧7月，美股四大指數分別有6-16%不等漲幅，其中又以科技成長股為主的費城半導體表現最佳，市場風險情緒有所改善。

觀察近期經濟數據，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，已開發國家的經濟與預期相較有所轉弱，擴張態勢放緩，接下來應持續觀察包括新訂單與消費信心等數據；此外，從近一個月以來美國公債殖利率的走勢來看，顯示經濟趨緩所帶來的壓力，已不小通膨與聯準會升息等因素。

謝佳伶指出，雖面臨經濟前景不確定性，不過隨著通膨數據近來有降溫跡象，市場對聯準會未來升息的預期下調，有利於股債資產未來表現。觀察包括美國成長股、可轉債與非投資級債等資產雖年初至今皆面臨修正壓力，但過去一個月卻多有程度不一的反彈，市場風險情緒有所回溫；在投資上，建議可以結合包括美國成長股、可轉債與非投資級債等多重資產，以其具成長、息收等不同特性作為核心配置，應對波動未歇、市況難測的前景。