證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。8月份推出圖文並茂的解讀分析財務報表，更有最新力作，影音生動的「投資新手如何看懂財報」影片，另外還有慎防詐騙注意事項、構成內線交易宣導說明。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，增加如何看懂財務報表及解讀分析財務報表。財務報表應包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等四大報表，深入瞭解財報對於如何分析公司及產業有實質助益，判讀財報方式會依使用者目的不同而有所差異，需搭配深入了解產業，才能發揮最大效益，透過各種財務比率，投資人可以瞭解公司近幾年財務狀況或經營狀況的變化情形，也可與同業進行比較，內容最適合初入股市，想要做功課的投資人。

本期「電影院」單元，呼應哈燒股識「圖書館」單元的看懂財務報表及解讀分析財務報表，製作「投資新手如何看懂財報」影片，教育投資人進入股市，不可道聽塗說，應有自我判斷上市公司優劣的能力，而看懂財務報表則是最基本的投資獲利技巧。影片中簡要完整的說明財務報告的基本概念、公開資訊觀測站的使用、會計師查核報告書的介紹等。

「地雷區」單元，新推出慎防詐騙注意事項，及構成內線交易宣導說明。「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。