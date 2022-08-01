尤其日企財報好壞不一，加上日經又接近兩萬八重要關卡，因此市場偏向觀望居多。日股1日早盤結束時，日經收27,933.27點，漲131.63點或0.47%。東證收1,951.81點，漲11.5點或0.59%。

由於全球取料成本增加，加上供應鏈斷鏈問題依舊，影響到日本製造業7月生產，同時，服務業也未能有更突出表現。

索尼財報不佳，股價一度大跌5.6%。另外，因為取料以及物流成本大增，加上零組件短缺，富士通大跌7.4%，阿爾卑斯電氣更是重挫13.4%。

野村證券認為，若日經能站穩200日均線27529位置，就有機會上攻6月9日所創的28200高點。

季報獲利數字亮眼的大日本住友製藥，股價從1個多月以來新低，一度大漲10%，調味料業者味之素，在公布季報超乎預期後，股價上漲5.6%。野村證券上修建材公司TOTO目標價後，股價也上漲6.7%。