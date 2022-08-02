圖片分享社群平台Pinterest上季營收獲利不如市場預期，本季展望亦疲弱，但用戶數超乎預期，以及「行動派投資人」（activist investor）Elliott Management證實已經成為Pinterest的最大股東，並強調對該公司「創造價值的機會」深具信心。受此激勵，Pinterest盤後股價飆漲21.51%。

Pinterest第二季營收年增9%，為6.66億美元，不及分析師預估的6.67億美元。第二季虧損近4,310萬美元，而去年同期為獲利6,941萬美元。經調整後每股盈餘為11美分，落後分析師預估的18美分。

截至第二季底，該社群平台全球每月活躍用戶數年減5%，為4.33億個。雖然用戶減少對於仰賴廣告的社群媒體是一大警訊，但分析師原本給出的看法更悲觀，預期Pinterest的用戶會跌至4.31億個。

Pinterest表示，由於成本增加和用戶使用時間減少，導致獲利不如預期。

與其他同業相同，Pinterest也受到廣告商削減預算的影響。由於成本不斷升高以及考量經濟可能陷入衰退，廣告商的行銷力道已經減弱。財務長Todd Morgenfeld表示，數位廣告市場仍將充滿挑戰。

該公司並表示，受到美元走強的影響，本季營收增長可能縮水至中間個位數，遠低於分析師預估的成長12.7%。

儘管第二季業績不盡理想，但Elliott常務合夥人Jesse Cohn和資深投資組合經理Marc Steinberg在聲明中表示，Pinterest具有「巨大的成長潛力」，促使Elliott成為其最大股東。

Elliott未透露在Pinterest持有的股份。《華爾街日報》日前曾報導，該投資公司已經持有超過9%的Pinterest股票。