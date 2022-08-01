量測儀器大廠致茂(2360)受惠2022年第二季獲利優於預期、下半年營運續看旺激勵，上周五（7月29日）強攻漲停價172元、歷時5天完成填息，今（1）日續開高走揚3.2％至177.5元，創4月初以來近4個月高價，早盤維持逾1％漲幅，表現優於大盤。

致茂受惠量測本業需求暢旺，配合業外處分轉投資工業電腦廠凌華部分持股助攻，第二季歸屬母公司稅後淨利跳增至16.61億元、每股盈餘（EPS）3.95元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利25.12億元、每股盈餘5.98元，亦雙創同期次高。

展望後市，致茂董事長暨總經理黃欽明表示，消費電子需求修正對量測產業影響不大，第三季訂單出貨狀況目前看來不錯，希望全年營運軌跡維持往年常態，即高峰落於第三季、下半年營運優於上半年。同時，上半年毛利率表現超乎預期，希望下半年能維持穩健。

投顧法人認為，致茂在高速運算（HPC）需求不變、電池芯產能供不應求及電動車需求帶動下，系統級測試（SLT）、一站式解決方案（Turnkey solution）、測試設備與自動化測試系統下半年營收可望優於上半年，零組件缺貨紓緩將使自動測試設備（ATE）下半年營收持穩。

投顧法人調升致茂第三季營收預期8％、獲利預期11％，預估每股盈餘約2.4元，並預期HPC、垂直腔面發射雷射器（VCSEL）及電動車為今明2年成長主動能，將今年營收預期4％、獲利預期26％，可望順利賺逾1股本，維持「增加持股」評等、給予目標價230元。

另一家投顧法人將致茂今年營收及獲利預期分別調升9％及21％，看好可望分別年增13.8％及18％，毛利率上看55％、每股盈餘估逾11.6元，並預期明年營收可望年增5％，每股盈餘估逾11元，雖維持「中立」評等，但將目標價自185元調升至200元。