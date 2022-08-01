中租-KY(5871)6月中除權息後一度填權息達6成，惟受大盤疲弱拖累走跌，7月中下探14月低點後止跌回升，上周五（7月29日）收於最高點211.5元，重返填權息軌道，今（1）日開高小漲0.71％至213元，早盤力守盤上，續朝填權息路前行。

中租-KY 2022年6月自結歸屬母公司稅後淨利23.85億元，月增4.49％、年增達20.07％，雙創歷史次高，每股盈餘（EPS）1.56元。合計第二季歸屬母公司稅後淨利69.13億元，雖季減3.57％、仍年增達25.03％，每股盈餘約4.35元，雙創歷史次高。

累計中租-KY上半年自結合併營收410.92億元、年增達19.25％，歸屬母公司稅後淨利140.83億元、年增達34.13％，每股盈餘8.87元，全數續創同期新高。觀察各地區營運狀況，台灣獲利年增25％，中國大陸獲利年增15％，東協獲利年增34％。

歐系外資日前出具報告認為，中租-KY近期回檔已反應市場對中國大陸成長風險憂慮，預期下半年在當局祭出更多激勵政策下，將可帶動營運成長順利達標，持續看好成長後市，認為目前評價具吸引力，將評等自「中立」升至「優於大盤」、目標價自225元升至235元。